На ряде улиц и проспектов столицы затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как говорится в сообщении Центра, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

3. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

12. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.