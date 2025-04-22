На ряде улиц и проспектов столицы затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как говорится в сообщении Центра, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
3. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
5. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
8. Проспект Бабека, в направлении центра;
9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
12. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.