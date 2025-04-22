Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей

Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Он отметил, что официальная Анкара будет укреплять связи с тюркскими государствами, в частности с Исламабадом.

Отметим, что ранее президент Эрдоган принял Шарифа в президентской резиденции.

Источник: Report