Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Он отметил, что официальная Анкара будет укреплять связи с тюркскими государствами, в частности с Исламабадом.
Отметим, что ранее президент Эрдоган принял Шарифа в президентской резиденции.
Источник: Report
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