ЗАО «AzerGold» провело мероприятия, посвященные Международному дню Земли - ФОТО

По инициативе ЗАО «AzerGold» были организованы экологические и просветительские мероприятия, приуроченные к 22 апреля – Международному дню Земли.

В рамках недели Международного Дня Земли 21 апреля в поселке Мушфигабад при совместной организации Министерства экологии и природных ресурсов и закрытого акционерного общества «AzerGold» была проведена акция по посадке деревьев.

В акции приняли участие первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, председатель совета директоров ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов, а также руководящий состав, сотрудники и волонтеры обеих структур. В ходе мероприятия были посажены эльдарские сосны и оливковые деревья, подходящие для почвенно-климатических условий Абшеронского полуострова.

22 апреля для руководства и сотрудников компании «AzerGold» была организована экскурсия в туристический комплекс «Грязевые вулканы», расположенный в селе Гобустан Абшеронского района.

В рамках экскурсии была предоставлена ​​информация о грязевых вулканах в этом районе, а также сотрудники акционерного общества внимательно осмотрели грязевой вулкан «Кылынч».

Выставочные залы комплекса, богатые экспонатами, демонстрирующими эволюционный процесс нашей планеты, предоставляют полезную информацию об истории животного мира. На выставке «Минералы» были представлены редкие драгоценные камни, кристаллы и геологические образцы из разных регионов нашей страны, а также горные породы, состоящие из смесей различных минералов.

Следует отметить, что Международный день Земли впервые отметили в США 22 апреля 1970 года. Тогда около 20 миллионов человек выразили свою позицию, организовав различные мероприятия по повышению осведомленности об охране окружающей среды. В 2009 году в соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, 22 апреля каждого года во всем мире отмечается «Международный день Земли».

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