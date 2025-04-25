В Рабате прошла презентация культурного проекта «Алифба» - ФОТО

23 апреля по случаю Международного дня книги в заповеднике «Шелла», расположенном в центре Рабата, столицы Королевства Марокко, и включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоялась презентация культурного проекта «Алифба», организованного журналом «Наргиз», одной из ведущих медиаплатформ Азербайджана.

В мероприятии, которое проводилось при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Azercell Telecom, а также при организационной поддержки посольства Азербайджанской Республики в Марокко, приняли участие главный редактор журнала «Наргиз» Ульвия Махмуд и коллектив журнала.

В мероприятии приняли участие около 150 гостей, в том числе министр молодежи, культуры и коммуникаций Марокко Мохамед Мехди Бенсаид, министр солидарности, социальной интеграции и по делам семьи Наима Бен Яхья, глава Высшего управления по аудиовизуальным коммуникациям Латифа Ахарбаш и другие государственные должностные лица, а также представители дипломатического корпуса, СМИ, неправительственных организаций и представители азербайджанской диаспоры.

Гостям была предоставлена подробная информация о проектах, реализуемых журналом «Наргиз», который издается с 2012 года, в разных странах мира в сфере культуры, искусства и экологии. Подчеркнут важный вклад книги «Алифба», которая создается по инициативе главного редактора журнала Ульвии Махмуд с 2019 года, в пропаганду богатого культурного наследия Азербайджана, отмечено, что она несет в себе важную миссию сохранения этого наследия и передачи его будущим поколениям. Презентация книги, которая также была переведена на арабский и французский языки, проходила до этого также в Стамбуле, Берлине и Дохе.

В рамках мероприятия приехавший из США азербайджанский пианист и композитор Руслан Агабабаев, приглашенный в качестве специального гостя, исполнил шедевры азербайджанской и мировой музыки совместно с марокканским музыкантом Мустафой Антари, а также была представлена инсталляция Рашада Алекперова «Добро пожаловать в Азербайджан». Кроме того, гости с интересом наблюдали за показом мод, состоящим из коллекции из 14 традиционных национальных женских костюмов, отражающих различные регионы нашей страны, в сопровождении музыкальных композиций известного азербайджанского джазового музыканта Азизы Мустафазаде. Также интерес гостей вызвал короткометражный документальный анимационный фильм «История в буквах», созданный азербайджанским режиссером Мехраном Исмаилсоем и Агамехди Абидовым, который отражает богатую культуру и историю нашей страны посредством алфавита. В заключение участникам были представлены образцы блюд азербайджанской национальной кухни.