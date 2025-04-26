Песков: Путину доложили об освобождении Курской области от ВСУ

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена, верховный главнокомандующий Владимир Путин получил соответствующий доклад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов", - сказал Песков.

Кремль также опубликовал видеокадры доклада начальника Генштаба. Встреча прошла по видео-конференц-связи.

"Валерий Васильевич, добрый день. Валерий Васильевич, знаю, что у вас есть информация по последним событиям на курском направлении. Каковы результаты боевой работы за прошедшие сутки и за весь предыдущий период?" - начал разговор с Герасимовым Путин.

Источник: ТАСС