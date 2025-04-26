Сегодня три азербайджанских дзюдоиста поборются за медали на чемпионате Европы

Сегодня на чемпионате Европы по дзюдо в Подгорице (Черногория) в борьбу вступят еще три представителя Азербайджана.

На татами выйдут Зелим Коцаев (100 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг), а также Нигяр Сулейманова (+78 кг).

Ранее бронзовые медали соревнований завоевали Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг).

Всего на турнире Азербайджан представлен 15 спортсменами (9 мужчин и 6 женщин) в 12 весовых категориях. Также сборная примет участие в соревнованиях среди смешанных команд.

Источник: Report