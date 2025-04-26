Провал обороны Армении: уроки битвы за Гадрут в изложении американских аналитиков

Военные аналитики из американского «Института современной войны» (Modern War Institute) опубликовали анализ городских боев за Гадрут (5-10 октября 2020 года) во время 44-дневной Отечественной войны.

Авторы отмечают, что поражение армян предопределила их неспособность использовать особенности городского ландшафта, а также высокий уровень подготовки азербайджанских военных и эффективное использование ими боевых беспилотников.

«Общая оборонительная стратегия Армении основывалась на остановке любого продвижения азербайджанцев на линии соприкосновения. План состоял в том, чтобы либо полностью отразить наступление, либо продержаться достаточно долго, чтобы российское дипломатическое давление навязало прекращение огня, как это происходило во время предыдущих эскалаций. Однако, как только азербайджанские силы прорвали обе линии обороны первого и второго эшелона, армянские командиры были вынуждены импровизировать новую оборону, уже находясь под давлением», - говорится в анализе.

В нем отмечается, что после падения Джебраила у армян было всего два-три дня, чтобы подготовить оборону Гадрута. Однако даже это небольшое окно было использовано неэффективно: «Вместо того, чтобы укреплять опорные пункты или создавать скоординированные зоны поражения в городской местности, защитники установили лишь ограниченные минные поля и создали мало препятствий. Не было никаких усилий по разработке глубокой городской обороны или подготовке запасных позиций. Эта неподготовленность усугублялась путаницей и дезорганизацией среди отступающих подразделений, некоторые из которых были недостаточно обученными призывниками из учебного батальона 9-го полка или подразделениями, недавно выведенными из Джебраила. В результате армянские силы не смогли воспользоваться присущими городу оборонительными преимуществами и вступили в бой в тактически и психологически невыгодном положении».

«В отличие от неподготовленности армян, азербайджанцы разработали эффективный план атаки. Командование Южной группы Азербайджана поручило своим силам специального назначения захватить Гадрут и организовало усиленное общевойсковое формирование для операции, фактически создав совместную оперативную группу. В состав этой группы вошли два батальона азербайджанских сил специального назначения (каждый численностью 100–120 солдат) и два батальона азербайджанских бригад коммандос (каждый численностью 200–250 солдат)», - пишут авторы анализа.

Они отметили, что после демонтажа внешней линии армянской обороны и обеспечения флангов азербайджанские силы быстро перешли от горного маневра к положению штурма города.

Совместными усилиями наземные силы и платформы воздушной разведки выявили около сотни целей противника в Гадруте и начали поражать их с помощью беспилотников «Байрактар» ТБ-2, барражирующих боеприпасов, танков, артиллерии и самолетов.

В отличие от многих городских сражений, в которых обороняющиеся занимают здания опорных пунктов и используют мышиные норы для скрытного перемещения между оборонительными позициями, в этом сражении армяне этого не делали. Большая часть боев происходила на улице, а не внутри зданий. Таким образом, спецназ смог очистить большую часть Гадрута, не перемещаясь как общевойсковая группа. Было мало препятствий для расчистки инженерами, и им редко приходилось входить и зачищать здания, используя тяжелые боеприпасы.

Это позволило атакующим силам оставить свои танки на позициях огневой поддержки за пределами города.

«Азербайджанцы действительно чрезвычайно эффективно использовали свои БПЛА для нанесения точных ударов по Гадруту. На тот момент у армян все еще было не менее двухсот-пятисот солдат в городе, назначенных для его защиты, но они были в полном беспорядке. Были сообщения о дружественном огне в результате того, что действующие армянские солдаты открыли огонь по убегающим резервистам, приняв их за наступающие азербайджанские силы», - пишут аналитики.

Они отмечают, что уровень ущерба в боях за Гадрут был ниже, чем во многих сопоставимых городских сражениях. «Это, вероятно, было связано не столько со сдержанностью азербайджанцев — хотя имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что они пытались ограничить сопутствующий ущерб — сколько с неспособностью армян включить городскую местность в свою оборону. При небольшом количестве укрепленных зданий и небольшом сопротивлении, оказываемом изнутри самого города, азербайджанским силам не было необходимости сносить строения для продвижения вперед. Отсутствие подготовленных опорных пунктов, баррикад или заминированных позиций значительно снизило разрушительность боя. В конечном счете, решение армян защищать Гадрут снаружи, а не внутри него, определило как темп, так и физические потери битвы», - указывается в материале.

В нем указывается, что командование Южной группы азербайджанских ВС осознало, что силы специальных операций будут необходимы для захвата Гадрута, но что они не смогут сделать это в одиночку. Чтобы компенсировать это, командиры организовали механизированную пехотную бригаду и мотопехотную бригаду под оперативным контролем сил спецопераций, фактически создав совместную оперативную группу. Этот уровень интеграции сил — сочетание точности и профессионализма с бронированной мобильностью и огневой мощью — оказался решающим в сложной местности вокруг Гадрута.

Авторы анализа в качестве одного из оперативных уроков Гадрутской операции указывают на необходимость специальной подготовки и обучения ведению боевых действий в городских условиях: «Азербайджан начал готовить свои спецподразделения для городских операций еще в 2014 году, даже создавая имитацию городской местности на военных базах. Способность этих сил ориентироваться на сложной местности, координировать беспилотный и непрямой огонь и выполнять фланговые маневры небольшими подразделениями отражала годы институциональной подготовки. Армяне, напротив, предполагали, что боевые действия будут происходить вдоль линии соприкосновения, и не обучали и не оснащали свои подразделения для ведения боя или обороны в плотных или возвышенных городских условиях. Когда битва переместилась в такие города, как Гадрут, они были не готовы — как морально, так и материально — сражаться за них».

Один из тактических уроков боев за Гадрут заключается в том, что спешенные солдаты остаются необходимыми в современной войне, даже в сражениях, в которых доминируют БПЛА: «Многое было сказано о роли, которую БПЛА сыграли в успехе Азербайджана в войне, и БПЛА, безусловно, сыграли важную роль в Гадруте, особенно в выявлении позиций противника и срыве армянских контратак на открытой местности. Но одни БПЛА не могли захватить город. Азербайджанским спецподразделениям все еще приходилось взбираться на крутые хребты под огнем, зачищать здания и удерживать территорию в сложных условиях. В какой-то момент они действовали в Гадруте против десятикратно превосходящих сил, и все равно одержали верх. БПЛА были усилителями силы, но бой вели спешенные войска. Гадрут демонстрирует, что, хотя технологии могут повысить эффективность боя, они не заменяют необходимость в опытных солдатах для зачистки и удержания сложной городской местности».