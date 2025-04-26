В Сумгайыте на прибрежной территории снесена незаконная постройка - ФОТО - ВИДЕО

В Сумгайыте на прибрежной территории снесена незаконная постройка.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Сумгайытское территориальное управление Государственной службы по вопросам имущества установило факт незаконного проведения строительных работ ООО Santo Mare в прибрежной зоне близ автодороги Сумгайыт-Новханы. В связи с этим было направлено обращение в МЧС с целью принятия необходимых мер.

На основании обращения незаконно возведенное сооружение было снесено Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС при участии представителей Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Государственной службы по имущественным вопросам.