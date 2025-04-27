Кузину обещали $18 тыс. за убийство генерала Москалика

Игнат Кузин, убивший заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерала Ярослава Москалика, признался, что его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), за преступление ему пообещали $18 тыс.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитата России Светлана Петренко.

"С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован за денежное вознаграждение сотрудниками Службы безопасности Украины, которые выходили с ним на связь. <...> За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме $18 тыс.", - сказала она.

Кузину предъявлено обвинение по статьям 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Мужчина полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство о его аресте.

Как отметили в СК, по уголовному делу назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая и судебно-медицинская. Устанавливаются другие причастные к организации этого преступления.

Источник: ТАСС