МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на министерство, по данным Национальной службы гидрометеорологии напомнили, что в ближайшие дни на территории страны ожидается неустойчивая и периодически дождливая погода, в отдельных районах осадки будут интенсивными, на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и наводнения, также прогнозируются сильный ветер и грозы.

"В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие меры безопасности.

Для защиты от паводков и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от опасных участков и в случае угрозы немедленно подняться на возвышенность.

В условиях сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими опорами и проводами, а также под высокими деревьями. Кроме того, учитывая, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Помимо этого, пользователям маломерных судов следует учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещен.

В целях защиты от опасности, связанной с грозой, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефонами (стационарными, мобильными, таксофонами и др.), не приближаться к электрическим линиям, громоотводам, водосточным трубам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а при необходимости выбирать более низкое место для укрытия. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и оставаться в машине до окончания грозы", - предупредили в ведомстве.