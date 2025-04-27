Премьер Гренландии: остров никогда не будет чьей-то собственностью

Гренландия никогда не будем собственностью, которую можно купить.

Об этом на пресс-конференции в Копенгагене заявил премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос, готова ли Гренландия активизировать сотрудничество с США.

"Мы готовы к прочному партнерству и дальнейшему развитию. Но мы хотим уважения, - отметил премьер-министр Гренландии. - Мы никогда, никогда не будем собственностью, которую может купить кто угодно".

Фредериксен на вопрос, хотела бы она встретиться с президентом США Дональдом Трампом, возможно, вместе с Нильсеном, ответила: "Мы очень ясно изложили свою позицию. Мы всегда хотим встретиться с американским президентом, конечно, хотим".

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к США. Опрос, проведенный в Гренландии январе, показал, что только 6% населения острова выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.

Источник: ТАСС