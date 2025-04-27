В Нахчыване автомобиль сбил переходивших дорогу студентов

В городе Нахчыван произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, авария зафиксирована на проспекте Гейдара Алиева.

Так, автомобиль KIA сбил переходивших дорогу Амина Аллахвердиева и Заура Магеррамова. Они были госпитализированы.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, ведется расследование.

Отметим, что пострадавшие являются студентами Нахчыванского государственного университета.