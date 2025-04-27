В Нахчыване автомобиль сбил переходивших дорогу студентов
В городе Нахчыван произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, авария зафиксирована на проспекте Гейдара Алиева.
Так, автомобиль KIA сбил переходивших дорогу Амина Аллахвердиева и Заура Магеррамова. Они были госпитализированы.
Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, ведется расследование.
Отметим, что пострадавшие являются студентами Нахчыванского государственного университета.
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