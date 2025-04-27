При перестрелке в Южной Каролине ранены более 10 человек
В американском городе Миртл-Бич в Южной Каролине произошла перестрелка, при которой пострадали 11 человек, еще один получил несовместимые с жизнью травмы.
Об этом сообщает телеканал WMFB.
По его данным, стрельба началась около 23:50 26 апреля (06:50 мск 27 апреля) в районе Норт-Оушен-бульвар.
Полицейские заметили, как кто-то открыл огонь из пистолета. Тогда один из правоохранителей тоже сделал выстрел. В итоге был ранен 18-летний Джерриус Дэвис, он не выжил.
В городской полиции уточнили, что участвовавший в перестрелке офицер ведомства не пострадал.
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