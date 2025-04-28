Израиль обсуждает возобновление поставок гумпомощи в Газу

Израильские чиновники обсуждают возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, по их словам, это «вопрос нескольких недель», пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в пятницу заявила, что исчерпала запасы продовольствия для сектора Газа. ВПП указала, что гуманитарные и коммерческие грузы не поступают в Газу уже более семи недель, поскольку все основные пункты пересечения границы остаются закрытыми. По данным ВПП, ввоза в регион на его границах ожидают более 116 тысяч тонн продовольствия.

«Израильские официальные лица говорят, что возобновление поступления помощи на территорию сектора Газа - это вопрос нескольких недель. Сейчас чиновники обсуждают, как лучше всего восстановить поставки на территорию, не усилив при этом ХАМАС», - говорится в материале издания.

При этом, по информации газеты, некоторые крайне-правые израильские чиновники хотят, чтобы Израиль выполнял более активную роль в распределении помощи.

По словам источников, один из обсуждаемых планов подразумевает открытие новой гуманитарной зоны на юге сектора Газа, куда можно будет переселить жителей Газы, при этом помощь «не попадет в руки ХАМАС». Отмечается, что план предусматривает привлечение частных американских компаний к операции по оказанию помощи.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

Источник: РИА Новости