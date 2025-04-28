Министр: Достигнуты важные достижения в применении цифровых технологий в трудовых отношениях

Достигнуты важные достижения также в сфере применения цифровых технологий в трудовых отношениях в Азербайджане. Успешно реализуется процесс заключения трудовых договоров в электронном виде через подсистему «Труд и занятость». В настоящее время в подсистеме в электронном виде заключено примерно более 1,6 млн трудовых договоров, что составляет 87 проц от действующих договоров.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, выступая на конференции «Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места», посвященной Дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

По его словам, благодаря этой подсистеме информация о несчастных случаях собирается на единой электронной платформе и анализируются риски с поддержкой искусственного интеллекта. «Это одна из основных составляющих предупреждающего и проактивного подхода к охране труда. Система позволяет выявлять работодателей, которые не заключают договоры обязательного страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве и выплачивают заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, и принимать в отношении них соответствующие меры просветительного, предупредительного и проактивного контроля. В прошлом году Государственной службой инспекции труда было расследовано более 23 тысяч заявлений и жалоб, дано ответов на около 19,5 тыс. запросов. В прошлом году расследовано 2052 произошедших несчастных случая, завершено расследование 631 несчастного случая, связанного с производством», - сказал министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ