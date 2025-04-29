Изменены правила аккредитации журналистов в прифронтовой зоне

Внесены изменения в Правила аккредитации журналистов в прифронтовой зоне и согласования с Министерством обороны Азербайджанской Республики служебных командировок в прифронтовую зону.

Соответствующее подписал подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно действующим Правилам, документы, представленные для аккредитации, рассматриваются Министерством обороны Азербайджанской Республики не позднее 15 дней со дня поступления.

При рассмотрении заявления в течение 7 дней соответствующее заключение выдает Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики, после чего принимается соответствующее решение. Касательно представителей иностранных СМИ заключение будет выдавать Служба внешней разведки Азербайджанской Республики.