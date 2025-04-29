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В AF Mall открылся новый шоурум бренда KARE – ФОТО

First News Media13:00 - Сегодня
В AF Mall открылся новый шоурум бренда KARE – ФОТО

17 апреля 2025 года в центре AF Mall открылся новый шоурум известного немецкого бренда мебели и предметов интерьера KARE.

Это бренд, основанный в 1981 году в Мюнхене двумя креативными лидерами: Юргеном Райтером и Петером Шонхофеном. Все, что предлагает KARE, — это органичный синтез необычного аутентичного дизайна, технических инноваций, продуманных конструкций, высочайшего качества материалов и отделки — и, разумеется, легендарной немецкой практичности. Философия бренда — создание узнаваемых, оригинальных и вдохновляющих предметов, которые позволяют своим обладателям в полной мере выразить в интерьере свой стиль и индивидуальность.

Символ бренда — бульдог, изображение которого навеяно питомцем одного из сооснователей KARE — Юргена Райтера. Этот пес олицетворяет смелость, настойчивость и эксцентричность, в полной мере присущие духу бренда: KARE неизменно отвергает шаблоны и стереотипы, создает моду и тренды, а не следует им, увлекая своим подходом самую широкую аудиторию покупателей.

Бульдог KARE стал своеобразным посланником марки еще до торжественного открытия шоурума: уже в начале апреля на улицах города курсировал брендированный грузовик KARE с инсталляцией, в центре которой размещалось скульптурное изображение бульдога. Такая же статуэтка, только в уменьшенном виде, с пригласительным на ошейнике стала желанным «пропуском» на открытие шоурума для многих дизайнеров, архитекторов, блогеров, знатоков и ценителей искусства декора интерьеров.

За музыкальное оформление вечера отвечала DJ Maya Aziz, чей сет сменился живым исполнением от Miles Music Band — кульминационным моментом программы. Официальная часть праздника началась с приветственного слова CEO KARE Петера Шонхофена и CEO Italdizain, Марии Шишовой.

Гостям вечера были предложены коктейли от KARE Bar Station, мороженое из брендированной тележки с фирменной упаковкой, а также полароидные фотографии на память. Дополнительно был организован мастер-класс по раскрашиванию пригласительных статуэток бульдога - каждый гость мог создать собственную интерпретацию символа мероприятия.

KARE приглашает познакомиться с коллекциями вживую — шоурумы бренда открыты для посетителей по адресам: ул. Самеда Вургуна, 34, AF Mall (тел.: +994 (10) 256-45-55) и ул. 28 Мая, 22A, Villeroy&Boch, -1 этаж (тел.: +994 (51) 201 92 84). Здесь можно увидеть предметы, олицетворяющие философию бренда, а также получить профессиональную консультацию.

Официальный дистрибьютор KARE в Азербайджане — компания Italdizain. Подробнее — на сайте: https://italdizain.az/ru/boutiques/kareafmall.

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