В Канаде организованы мероприятия, посвященные азербайджанской культуре - ФОТО

Соотечественники, проживающие в Оттаве и Торонто, реализуют различные мероприятия, направленные на популяризацию богатого культурного наследия, истории и национальных ценностей Азербайджана, а также принимают участие в международных фестивалях.

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, одно из таких мероприятий состоялось в столице Канады.

Мероприятие под названием Вечер азербайджанской культуры - Azerbaijani Cultural Gala, организованное Ассоциацией азербайджанских студентов, было направлено на ознакомление азербайджанской молодежи, представителей диаспоры, а также местной общественности, проживающих в Канаде, с богатой культурой, историей и национальными ценностями Азербайджана.

Во время вечера учащиеся школы азербайджанского языка «Карабах» представили информацию о нашей стране, прочли стихи, а ученики воскресной школы «Мой Азербайджан» исполнили национальные танцы. Декоративные уголки, установленные в помещении, национальные атрибуты и образцы народного искусства предоставили участникам возможность ближе познакомиться с богатой историей и культурным наследием нашей страны.

А в городе Торонто учащиеся воскресной школы «Мой Азербайджан», действующей при Доме Азербайджана в Канаде, приняли участие в Мультикультурном детском фестивале.

Фестиваль был организован Обществом турецкой культуры и фольклора Канады. Маленькие соотечественники выступили с национальными танцами под руководством Орхана Исламова, а также исполнили на английском языке песню Ey əziz anam, Azərbaycan.