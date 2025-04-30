Великое возвращение: в село Сарыджалы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории в заново отстроенное село Сарыджалы Агдамского района из Гарадагского района города Баку отправлена очередная группа переселенцев в составе семей, ранее временно проживавших в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в заново отстроенное село Сарыджалы Агдамского района переселяются 35 семей – 158 человек.

Возвращающиеся в родные края бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Таким образом, общее число переселенных в село Сарыджалы семей с учетом вновь прибывших достигнет 184, жителей – 767 человек.

Источник: АЗЕРТАДЖ