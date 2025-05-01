Азербайджанцы - восьмая по численности национальность в Казахстане

Общая численность населения Казахстана составляет 20 316 155 человек.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Казахстана, среди самых многочисленных национальностей страны - казахи (14 456 709 человек), русские (2 963 938), узбеки, украинцы, уйгуры, немцы, татары.

Согласно официальным данным, в Казахстане проживают 155 364 азербайджанца, что делает их восьмой по численности национальностью в республике.