Азербайджанский офицер награжден медалью за службу в миссии UNMISS в Южном Судане

Военнослужащие азербайджанской армии, проходящие службу в качестве военных наблюдателей в международной миссии безопасности (UNMISS), осуществляемой в Южном Судане под эгидой ООН, демонстрируют высокий профессионализм.

Как сообщили 1news.az в Минобороны, за образцовое выполнение служебных обязанностей в UNMISS майор Мехман Гарагёзов был награждён медалью и почётной грамотой командующим Силами безопасности UNMISS генерал-лейтенантом Моханом Субраманианом. М.Гарагёзову также был вручен сертификат за проявленную отвагу и мужество при эвакуации членов патруля из зоны конфликта.

Следует отметить, что 30 ноября 2018 года решением Милли Меджлиса была одобрена отправка в Южный Судан четырёх военнослужащих Азербайджана и их участие в миротворческой миссии ООН.