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В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в открытых призывах к захвату власти

First News Media16:20 - Сегодня
В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в открытых призывах к захвату власти

Начался судебный процесс по уголовному делу председателя Гарадагского районного отделения Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Заура Аскерова и члена Бинагадинского отделения партии Гюндуза Мирзоева, обвиняемых в открытых призывах к насильственному изменению конституционного строя в Азербайджане, убийствам должностных лиц, гражданской войне и другим действиям преступного характера.

Как сообщает Report, на судебном процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Тагиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

При проверке анкетных данных установлено, что Аскеров не окончил среднюю школу, не умеет читать и писать на латинице, а Мирзоев ранее был приговорен к 3 годам лишения свободы условно по обвинению во вторжении в Милли Меджлис в 2020 году.

Адвокат Аскерова Неймат Керимли подал ходатайство с просьбой разрешить ему сесть рядом со своим подзащитным, а также поместить его под домашний арест. Суд не удовлетворил ходатайство о домашнем аресте, однако разрешил Аскерову сидеть рядом со своими адвокатами во время судебного разбирательства.

Следующее судебное заседание назначено на 15 мая.

Отметим, что Заур Аскеров и Гюндуз Мирзоев были задержаны 7 марта текущего года. Им предъявлено обвинение по статье 281.2 (открытые призывы, направленные против государства, совершенные повторно или группой лиц) Уголовного кодекса Азербайджана. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

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