Завтра в двух районах Баку временно не будет газа

Завтра будет приостановлено газоснабжение некоторых улиц Низаминского и Сабунчинского районов Баку.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Производственное объединение "Азеригаз".

Сообщается, что 2 мая с 10:00 будет прекращено газоснабжение в связи с устранением утечки газа на улице Э.Сулейманова в Низаминском районе и демонтажем оборудования, установленного на газопроводе среднего давления в Сабунчинском районе.

На период проведения ремонтно-монтажных работ будет временно приостановлено газоснабжение по следующим адресам: в Низаминском районе - улицы М.Шарифли, Э.Сулейманова, Р.Рустамова, Нахчыванского, а в Сабунчинском районе - поселок Маштага, улица Низами, и жилой массив Баглар.