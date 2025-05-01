Полиция расследовала сообщение о противоправных действиях неизвестного лица в отношении детей возле одной из школ

МВД расследовало распространенные в соцсетях утверждения о якобы противоправных действиях неизвестного лица в отношении детей возле одной из школ Гарадагского района столицы.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники Гарадагского РУП установили личность данного лица и пригласили его в отделение полиции. Было установлено, что женщина не имеет никакого отношения к какому-либо преступному инциденту, а распространённые в её адрес обвинения оказались необоснованными.

Также была установлена и приглашена в отделение другая женщина, которая через социальные сети распространила тревожные видеокадры. С ней была проведена профилактическая беседа, и были приняты соответствующие меры ответственности.

МВД рекомендует гражданам воздерживаться от распространения недостоверной и ничем не подтверждённой информации, а в случае подозрительных ситуаций незамедлительно сообщать в полицию.