 В Баку созданы комиссии в связи с постройками с истекшим сроком эксплуатации | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку созданы комиссии в связи с постройками с истекшим сроком эксплуатации

First News Media19:45 - Сегодня
В Баку созданы комиссии в связи с постройками с истекшим сроком эксплуатации

В Баку созданы две комиссии, связанные со сносом зданий с истекшим сроком эксплуатации и нарушающих архитектурный облик города.

Как сообщает Report, при Исполнительной власти города Баку создана комиссия, уполномоченная заниматься выкупом и переселением таких жилых и нежилых объектов, расположенных на проспекте Азербайджан, улицах Низами, Рзы Гулиева, Набат Ашурбековой, Мирзы Фатали Ахундзаде, Чингиза Мустафаева и Мирзааги Алиева в Ясамальском районе.

Речь идет о зданиях, построенных в начале XX века, которые признаны непригодными и подлежащими сносу в рамках нового Генерального плана города. Помимо освобождения территории от устаревших построек, в этом районе также предусмотрено обновление инженерно-коммуникационной инфраструктуры и проведение благоустройства.

Комиссия ведет работу по адресу: Ясамальский район, улица Мирзы Фатали Ахундзаде, дом 4. Жителей указанных территорий призывают обращаться с документами, подтверждающими право собственности на постройки.

За ходом данного процесса и обеспечением прозрачности будет следить отдельная комиссия, созданная при Кабинете Министров.

Поделиться:
523

Актуально

Общество

Новое массовое захоронение обнаружено в освобожденном Ходжалы - ФОТО

Общество

В Баку созданы комиссии в связи с постройками с истекшим сроком эксплуатации

Общество

Дожди, ливни, грозы и град: погода в Азербайджане резко ухудшится

Общество

Полиция расследовала сообщение о противоправных действиях неизвестного лица в ...

Общество

Делегация парламента Италии посетила Агдам, Ханкенди и Шушу - ФОТО

В Баку созданы комиссии в связи с постройками с истекшим сроком эксплуатации

В Агентство кино Азербайджана назначен консультант

Лейла и Арзу Алиевs приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» - ФОТО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Азербайджане произошло землетрясение

Названа причина отравления 55 гостей в ресторане Venesiya в Баку

Стало известно, почему пропавшие в Баку девочки сбежали из дома - ВИДЕО

Исполняется 102 год со дня рождения выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Последние новости

В Баку состоялась церемония открытия Кубка Европы - ФОТО

Сегодня, 21:20

Делегация парламента Италии посетила Агдам, Ханкенди и Шушу - ФОТО

Сегодня, 21:00

На побережье Каспия обнаружены 88 мертвых тюленей

Сегодня, 20:40

В Китае сделали заявление о происхождении коронавируса

Сегодня, 20:20

Майк Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности - СМИ

Сегодня, 20:00

В Баку созданы комиссии в связи с постройками с истекшим сроком эксплуатации

Сегодня, 19:45

В Агентство кино Азербайджана назначен консультант

Сегодня, 19:30

МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем независимости

Сегодня, 19:15

Лейла и Арзу Алиевs приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» - ФОТО

Сегодня, 19:00

Дожди, ливни, грозы и град: погода в Азербайджане резко ухудшится

Сегодня, 18:45

Полиция расследовала сообщение о противоправных действиях неизвестного лица в отношении детей возле одной из школ

Сегодня, 18:30

МИД Азербайджана призвал Индию и Пакистан к сдержанности

Сегодня, 18:15

Внешняя эскалация как прикрытие внутренней напряженности: Индия манипулирует конфликтом с Пакистаном

Сегодня, 18:05

Изменены правила приобретения авиабилетов по направлению Физули

Сегодня, 18:03

Завтра в двух районах Баку временно не будет газа

Сегодня, 18:00

Международный конкурс I Am Jazzman 2025 завершился гала концертом

Сегодня, 17:37

Зеленский ввел санкции против Алексея Арестовича

Сегодня, 17:30

«PASHA Real Estate Group» объявляет о ключевых кадровых назначениях - ФОТО

Сегодня, 17:27

Задержан автовымогатель, бросающийся под машины на кругу «20 Января»

Сегодня, 17:20

Nar провел тренинги для студентов - ФОТО

Сегодня, 17:16
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50