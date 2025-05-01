Маска решили сменить на посту главы Tesla

Совет директоров Tesla, производящей электрокары, начал поиск нового генерального директора, который сменит на посту главу компании Илона Маска, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), на которую ссылается Lenta.ru.

По данным издания, такое решение мотивировано падением котировок Tesla на фондовом рынке, а также недовольством части инвесторов, которые возмущены тем, что американский миллиардер большую часть своего времени уделяет не компании, а курирует ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

До этого члены совета директоров обратились к Илону Маску с просьбой уделять больше внимания делам Tesla. Уведомили ли они его о поиске преемника — неизвестно.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил главе департамента DOGE остаться в его команде. Перед этим сообщалось, что Маск может покинуть работу в правительстве США из-за усталости от критики со стороны левых политических сил.