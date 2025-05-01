В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения – ВИДЕО

В соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2025 год, были проведены командно-штабные учения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу минобороны АР.

Задействованные в учениях подразделения были выдвинуты в районы проведения учений по сигналу «Тревога», были проверены их маневренные возможности, а также умения командиров и штабов управлять подразделениями в условиях оперативной обстановки.

В ходе учений, проводившихся в соответствии с условиями реального боя, подразделения точным огнем уничтожили цели условного противника.

Все задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений, были выполнены в полном объеме.