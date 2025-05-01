Замминистра выступил на 7-м заседании Совместной межправительственной комиссии

Заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы в составе делегации Азербайджанской Республики принял участие в 7-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, состоявшемся в Лондоне.

Выступая на мероприятии, заместитель министра проинформировал участников встречи о текущем состоянии сотрудничества двух стран в сфере науки и образования.

Гасан Гасанлы, подчеркнув значительное количество студентов, обучающихся в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, отметил вклад Государственных программ и программ двойных дипломов в развитие сотрудничества в сфере образования между странами. В то же время он затронул ряд важных вопросов, таких как изучение возможностей сотрудничества в области STEAM-образования и цифровой оценки, а также развитие сотрудничества между научными и высшими учебными заведениями.

На встрече также состоялся подробный обмен мнениями о возможностях сотрудничества в торгово-экономической, здравоохранительной и других сферах, а в завершение был подписан протокол 7-го заседания Совместной комиссии. В протоколе заседания также нашли отражение вопросы, связанные с перспективами развития сотрудничества в сфере науки и образования между двумя странами.