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Цена выживания: почему новый фонд США и Украины вызывает вопросы

First News Media10:49 - Сегодня
Цена выживания: почему новый фонд США и Украины вызывает вопросы

Как «минеральная сделка» стала выходом из дипломатического тупика между Киевом и Вашингтоном.

Подписание между США и Украиной соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления стало одним из ключевых событий весеннего политического сезона.

Однако за внешним фасадом взаимных заверений в партнёрстве скрывается куда более сложная история — история сорвавшихся переговоров о мире, политического давления и не до конца снятых взаимных подозрений.

Неудавшийся «мир за дни»

Предпосылки к созданию фонда берут начало в куда более амбициозном проекте.

Осенью прошлого года Дональд Трамп, тогда ещё кандидат в президенты, заявлял о намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной в кратчайшие сроки. Переговоры, по его словам, могли быть завершены «всего за пару дней». Однако по прошествии более чем ста дней после возвращения в Белый дом усилия по организации мира зашли в тупик.

Сопротивление Украины условиям, фактически означающим отказ от стремления к членству в НАТО, соглашение со сложившимся статус-кво не только формально, но и на бумаге и признание утраты Крыма, вкупе с непростыми отношениями Трампа с Владимиром Путиным, сделало прорыв невозможным.

Вместо амбициозной мирной инициативы на первый план вышла идея экономического партнёрства.

Скандальный фон

Формирование условий будущей сделки проходило в непростой обстановке.

Переговорный процесс не обошёлся без громких скандалов. Наиболее ярким эпизодом стала демонстративная вспышка недовольства в Белом доме, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс резко раскритиковали Владимира Зеленского за якобы недостаточную благодарность за военную и финансовую поддержку США.

Это привело к временному приостановлению поставок оружия и разведданных, что добавило срочности украинской стороне в переговорах.

Содержание соглашения

Несмотря на сложный процесс, финальная версия документа оказалась значительно более сбалансированной по сравнению с первыми черновиками.

Основные положения, детали которых раскрыла в соцсети Facebook первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, выглядят следующим образом:

  • Суверенитет ресурсов. Украина сохраняет полное право собственности и контроля над своими природными ресурсами. Никакие объекты не подлежат приватизации в рамках соглашения.
  • Равное партнёрство. Фонд создаётся на паритетных началах — 50 на 50 между Украиной и США. Ни одна из сторон не обладает преимуществом в голосовании.
  • Отсутствие долговых обязательств. Документ не предполагает превращения американской помощи в долговую нагрузку для Украины.
  • Инвестиции и технологии. Через агентство DFC США обязуются привлекать не только финансирование, но и современные технологии.
  • Налоговые стимулы. Доходы фонда не облагаются налогами ни в США, ни в Украине.
  • Приоритет — Украина. Фонд может инвестировать только в украинские проекты. Прибыль в течение первых десяти лет будет реинвестироваться.
  • Привязка к новым лицензиям. Финансирование фонда обеспечивается поступлениями от новых проектов в области добычи полезных ископаемых.

Стратегические подтексты

Несмотря на то что официальные лица Киева представляют соглашение как важный шаг к восстановлению и модернизации экономики, ряд экспертов и оппозиционных политиков в Украине расценили сделку как вынужденную уступку.

В документе нет упоминаний о военных гарантиях или обязательствах США защищать Украину в случае возобновления или продолжения агрессии со стороны России.

Более того, сделка пришлась на период, когда американская администрация продвигала в публичной сфере мирный план, фактически признающий Крым российским и исключающий вступление Украины в НАТО. Этот план был категорически отвергнут Киевом, однако его появление в публичной повестке ещё раз подчеркнуло хрупкость текущих договорённостей.

Для Вашингтона соглашение о фонде решает сразу несколько задач: демонстрирует поддержку Украины в условиях затянувшегося конфликта, даёт американским компаниям доступ к перспективным месторождениям и позволяет снизить критику в адрес Трампа, обвиняемого в намерении «бросить» Украину.

Американский взгляд: сделка как инструмент сдерживания, но не гарантий

Хотя в Киеве подписание соглашения встретили с умеренным оптимизмом, в Соединённых Штатах восприятие документа оказалось более прагматичным и отчасти скептическим.

Как отмечает The New York Times, переговоры сопровождались серьёзными разногласиями, а сама сделка нередко воспринималась в экспертной среде как способ администрации Трампа получить экономический рычаг в отношениях с Украиной, не беря на себя дополнительных обязательств в сфере безопасности.

Газета подчёркивает, что в документе отсутствуют упоминания о военной помощи или гарантиях на случай новой агрессии со стороны России. Более того, сам процесс переговоров, включая публичные демарши в адрес Зеленского и временную заморозку помощи, продемонстрировал, что экономическое партнёрство рассматривается Вашингтоном скорее как замена прямой поддержки, нежели её дополнение.

Сделка также выгодна США с коммерческой точки зрения. По словам источников NYT, фонд может стать важным инструментом для американских компаний в борьбе за контракты на восстановление Украины, особенно если ситуация на фронте стабилизируется.

При этом критики указывают на то, что в долгосрочной перспективе Украина остаётся в уязвимом положении, завися как от доброй воли инвесторов, так и от изменений во внутренней политике США.

Выводы

Инвестиционный фонд восстановления стал компромиссом, символизирующим переход от неудачных попыток достичь скорого мира к более прагматичному формату долгосрочного экономического взаимодействия. Пока же его создание свидетельствует скорее о фиксации статус-кво, чем о настоящем выходе из кризиса.

Насколько этот инструмент будет эффективен и позволит ли он перейти к следующему этапу — переговорам о чётких и надёжных гарантиях безопасности — покажет время.

Пока же Украина остаётся в сложной и во многом зависимой от внешних факторов ситуации, где экономическое партнёрство — это, прежде всего, политический жест.

Али Ширваншир

Статья отражает точку зрения автора

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