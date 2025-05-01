Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной

Дональд Трамп на заседании кабмина подтвердил факт заключения соглашения по доступу США к полезным ископаемым Украины.

Его выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны, - заявил Трамп. - Это также хорошо для них [Украины], потому что у вас будет американское присутствие на месте раскопок, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки».

Источник: ТАСС