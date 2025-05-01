Баку и Тебриз могут связать прямым авиасообщением

Азербайджан и Иран ведут переговоры о запуске прямого авиарейса между городом Тебриз и Баку.

Об этом сообщили иранские СМИ со ссылкой на главу провинции Восточный Азербайджан Бахрама Сармаста.

По его словам, открытие нового авиасообщения будет способствовать развитию экономических и туристических связей между двумя странами.

Кроме того, Сармаст сообщил о достигнутой договорённости по ряду гуманитарных и образовательных инициатив, включая обмен студентами между иранскими и азербайджанскими университетами, упрощение процедуры пересечения границы для иранских студентов, обучающихся в Азербайджане, реализацию совместных научно-исследовательских и технологических проектов.

Эти вопросы обсуждались в рамках визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку, отметил он.