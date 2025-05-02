 В Ходжалы взорвалась ручная граната, пострадал 17-летний юноша | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Ходжалы взорвалась ручная граната, пострадал 17-летний юноша

First News Media18:10 - Сегодня
В Ходжалы взорвалась ручная граната, пострадал 17-летний юноша

В селе Ханюрд Ходжалинского района взорвалась ручная граната, в результате пострадал 17-летний юноша.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генеральной прокуратуры и ANAMA.

Согласно информации, житель села Джалилли Товузского района Агшин Ариф оглы Мамедов (2008 г.р.) получил травму правой руки в результате взрыва детонирующего механизма ручной гранаты, которую он держал в руке.

В результате происшествия у пострадавшего юноши были ампутированы три пальца. Прокуратура Ходжалинского района уже начала расследование по факту случившегося.

Ведомства в очередной раз призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности, не прикасаться к опасным предметам, внимательно относиться к указателям знаков минной опасности и ни в коем случае не заходить на незнакомые территории.

Поделиться:
307

Актуально

Общество

На суде изучен документ о причастности Давита Ишханяна к убийству мирных жителей ...

В мире

В мире выросли цены на продовольствие

Общество

Незаконная вырубка деревьев в Баку нанесла природе ущерб в 30 тыс манатов

Общество

В Ходжалы взорвалась ручная граната, пострадал 17-летний юноша

Общество

На суде изучен документ о причастности Давита Ишханяна к убийству мирных жителей в Гарадаглы

Незаконная вырубка деревьев в Баку нанесла природе ущерб в 30 тыс манатов

В Азербайджане предлагаются изменения в законодательство, касающиеся защиты от кибератак

Министр энергетики Азербайджана встретился с румынским и болгарским коллегами - ФОТО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Азербайджане с этой даты начинаются последние школьные каникулы

Названа причина отравления 55 гостей в ресторане Venesiya в Баку

Исполняется 102 год со дня рождения выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Назначен директор Азербайджанской государственной детской филармонии

Последние новости

Китайская плотина замедлила вращение Земли

Сегодня, 22:20

СМИ назвали причину взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи

Сегодня, 22:00

ХАМАС выразило готовность заключить сделку по сектору Газа

Сегодня, 21:40

Хикмет Гаджиев обсудил с главами аналитических центров азербайджано-армянскую нормализацию

Сегодня, 21:20

На суде изучен документ о причастности Давита Ишханяна к убийству мирных жителей в Гарадаглы

Сегодня, 21:00

США приостановят взносы в ВОЗ, ЮНЕСКО и ООН

Сегодня, 20:40

В мире выросли цены на продовольствие

Сегодня, 20:20

Незаконная вырубка деревьев в Баку нанесла природе ущерб в 30 тыс манатов

Сегодня, 20:00

В Иреване найден мертвым наблюдатель миссии ЕС

Сегодня, 19:45

В Азербайджане предлагаются изменения в законодательство, касающиеся защиты от кибератак

Сегодня, 19:30

Министр энергетики Азербайджана встретился с румынским и болгарским коллегами - ФОТО

Сегодня, 19:15

В Чили объявлена эвакуация из-за угрозы цунами после землетрясения 7,5 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Продолжился суд над «Олегом Бакинским»

Сегодня, 18:45

Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала золотую медаль на Кубке Европы - ФОТО

Сегодня, 18:30

Запущен проект «Правовой путеводитель школьника»

Сегодня, 18:20

В Ходжалы взорвалась ручная граната, пострадал 17-летний юноша

Сегодня, 18:10

В двух районах Азербайджана выпал град

Сегодня, 18:05

Пакистан выступил с предложением по расследованию теракта в Кашмире

Сегодня, 17:57

Ильхам Алиев выделил 550 тысяч манатов на ремонтно-восстановительные работы в святилище Пир Гасан

Сегодня, 17:33

Рамид Намазов: Атаки на медиаресурсы скоординированы и политически мотивированы

Сегодня, 17:27
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50