В Ходжалы взорвалась ручная граната, пострадал 17-летний юноша

В селе Ханюрд Ходжалинского района взорвалась ручная граната, в результате пострадал 17-летний юноша.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генеральной прокуратуры и ANAMA.

Согласно информации, житель села Джалилли Товузского района Агшин Ариф оглы Мамедов (2008 г.р.) получил травму правой руки в результате взрыва детонирующего механизма ручной гранаты, которую он держал в руке.

В результате происшествия у пострадавшего юноши были ампутированы три пальца. Прокуратура Ходжалинского района уже начала расследование по факту случившегося.

Ведомства в очередной раз призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности, не прикасаться к опасным предметам, внимательно относиться к указателям знаков минной опасности и ни в коем случае не заходить на незнакомые территории.