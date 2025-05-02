Министр энергетики Азербайджана встретился с румынским и болгарским коллегами - ФОТО

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках Стамбульского саммита по природным ресурсам провел встречи с министром энергетики Румынии Себастьяном-Иоаном Бурдужей и министром энергетики Болгарии Жечо Станковым.

Как сообщили в Министерстве, в ходе встречи с министром энергетики Румынии Себастьяном-Иоаном Бурдужей состоялся обмен мнениями по вопросам поставок природного газа и зеленой энергии, а также по актуальным вопросам повестки двустороннего энергетического сотрудничества.

Рассмотрены ход реализации проекта «Зеленый энергетический коридор Каспий – Черное море – Европа», а также перспективы присоединения Румынии к проекту «Зеленый энергетический коридор Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария». В ходе беседы обсуждались вопросы газоснабжения и развития инфраструктуры с учетом спроса на газ в Румынии.

В ходе встречи с министром энергетики Болгарии Жечо Станковым было выражено удовлетворение партнерством с Азербайджаном в энергетическом секторе. Обсуждались преимущества азербайджанского природного газа, играющего важную роль в удовлетворении энергетических потребностей Болгарии. Оценены возможности увеличения пропускной способности интерконнектора на границе с Турцией, рассмотрен ход реализации проекта газификации в Болгарии, а также обсуждены вопросы, возникающие в процессе создания зеленой энергетической инфраструктуры между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией.

Министры обеих стран были приглашены принять участие в Энергетической неделе, которая пройдет в Баку с 2 по 4 июня.