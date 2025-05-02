Незаконная вырубка деревьев в Баку нанесла природе ущерб в 30 тыс манатов

В Баку в результате незаконной вырубки деревьев природе был причинен ущерб на сумму 30 тыс. манатов.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности за последнюю неделю, были выявлены факты незаконной вырубки деревьев на территории города Баку.

В результате расследования установлено, что незаконная вырубка деревьев произошла в жилом районе Албалылыг Хазарского района, а также на пересечении улиц Тебриз и Гасаноглу в Наримановском районе, в результате чего природе был нанесен ущерб в размере 30 тыс. манатов.

Так как сумма ущерба, причинённого зеленым насаждениям, квалифицируется как преступление, материалы дела были направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.