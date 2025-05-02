PASHA Travel назначен генеральным агентом CENTRUM Air в Азербайджане - ФОТО

Первым этапом сотрудничества станет запуск прямых регулярных рейсов между Баку и Ташкентом с 5 мая 2025 года.

Полеты будут выполняться еженедельно, по понедельникам, на самолетах типа Airbus A320.

Актуальное расписание рейсов:

Баку → Ташкент (S6252): вылет – 19:20, прибытие – 22:50

Ташкент → Баку (S6251): вылет – 16:15, прибытие – 18:20



Цель этого партнёрства – укрепление авиасообщения между Азербайджаном и Узбекистаном, расширение туристических возможностей и предоставление пассажирам более широкого выбора. Данный шаг также позволит PASHA Travel укрепить свои позиции в сфере региональных воздушных перевозок.



Компания PASHA Travel - ведущее туристическое агентство в Азербайджане, специализирующееся на индивидуальных и корпоративных решениях для путешествий - объявляет о начале сотрудничества с динамично развивающейся авиакомпанией Узбекистана CENTRUM Air. В рамках данного сотрудничества PASHA Travel будет выполнять функции генерального агента по продажам (GSA) CENTRUM Air в Азербайджане.

CENTRUM Air была основана в 2023 году и за короткий срок добилась значительных успехов, осуществив в 2024 году более 500 тысяч пассажирских перевозок. Благодаря этим результатам компания стала крупнейшей частной авиакомпанией Узбекистана. CENTRUM Air предлагает доступные и качественные рейсы по различным направлениям в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.



Подробную информацию и билеты можно получить на сайте: www.centrum-air.com.

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