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Россотрудничество рассчитывает на позитивный результат по Русскому дому в Баку

First News Media11:43 - Сегодня
Россотрудничество рассчитывает на позитивный результат по Русскому дому в Баку

Россия и Азербайджан продолжают работу по урегулированию статуса Русского дома в Баку, Россотрудничество рассчитывает на позитивный результат.

Об этом заявил ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Идут контакты между посольством, Министерством иностранных дел [Азербайджана]. Это занятие для профессиональных юристов и людей, которые занимаются внешней политикой. Это вне сферы нашей компетенции. Вопрос решается о юридическом статусе по-прежнему. Мы по-прежнему смотрим позитивно.

Считаем, что все это нужно будет к общему удовлетворению разрешить», - сказал он, отвечая на вопрос, как развивается ситуация вокруг Русского дома в Баку.

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