Россотрудничество рассчитывает на позитивный результат по Русскому дому в Баку

Россия и Азербайджан продолжают работу по урегулированию статуса Русского дома в Баку, Россотрудничество рассчитывает на позитивный результат.

Об этом заявил ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Идут контакты между посольством, Министерством иностранных дел [Азербайджана]. Это занятие для профессиональных юристов и людей, которые занимаются внешней политикой. Это вне сферы нашей компетенции. Вопрос решается о юридическом статусе по-прежнему. Мы по-прежнему смотрим позитивно.

Считаем, что все это нужно будет к общему удовлетворению разрешить», - сказал он, отвечая на вопрос, как развивается ситуация вокруг Русского дома в Баку.