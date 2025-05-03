В Ханкенди 1300 абонентов подключены к природному газу - ФОТО

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) обеспечило природным газом 1300 абонентов в городе Ханкенди, а также газоснабжение подано на 15 промышленных объектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Службу восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в городе продолжаются восстановительные и строительные работы по развитию инфраструктуры газоснабжения. Ведется реконструкция системы для обеспечения устойчивого снабжения природным газом.

Также осуществляется прокладка газовых линий в селах Хан юрду и Тезебине Ходжалы, куда планируется переселение жителей в рамках Великого возвращения.

Сообщается, что жители города Ханкенди бесперебойно обеспечиваются питьевой водой, природным газом и электроэнергией.