Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая.

Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что украинский президент также заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 мая.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.