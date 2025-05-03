Омбудсмен распространила сообщение о захоронениях, обнаруженных в Шуше и Ходжалы

В ходе раскопок, проведенных в апреле близ освобожденного города Азербайджана Шуша и на дороге Аскеран-Ходжалы, были обнаружены два массовых захоронения.

Предполагается, что останки, обнаруженные в этих могилах, принадлежат мирным жителям. Выявленные на останках следы насилия в отношении мирных жителей еще раз подтверждают, что во время Первой Карабахской войны Арменией против азербайджанцев были совершены военные преступления и преступления против человечности.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в сообщении уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Сабины Алиевой, распространенном в связи с массовыми захоронениями, обнаруженными в Шуше и Ходжалы.

Омбудсмен отметила, что, по имеющимся данным, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана без вести пропали 3990 человек. В результате проведенной работы по идентификации останков, обнаруженных в массовых захоронениях на освобожденных территориях, на сегодняшний день установлены личности около 170 наших соотечественников, и этот процесс продолжается: «С сожалением сообщаем вам, что, несмотря на неоднократные просьбы с нашей стороны, Армения не выполняет свои обязательства по международному праву и уже более тридцати лет отказывается предоставлять Азербайджану информацию о пленных, пропавших без вести и заложниках.

Армения должна соблюдать свои обязательства по международным договорам, участницей которых она является, предоставлять точную информацию о местах захоронения убитых лиц, а международное сообщество должно оказать серьезное давление на Армению, чтобы она предоставила эту информацию нашей стране».