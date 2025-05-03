Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ).

«Третьего мая 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Баку», – сообщили в Московском патриархате.

В аэропорту Гейдара Алиева его встретили епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов), чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов и заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями Сахиб Нагиев.