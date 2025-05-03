В Баку проходит Международный фестиваль ковра - ФОТО

3 мая на площади Гоша Гала в Ичеришехер состоялось открытие Международного фестиваля ковра.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, фестиваль организован ОАО «Азерхалча» и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при поддержке Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO.

Помимо Азербайджана, в фестивале принимают участие ковроделы, производители и деятели культуры из Турции, Ирана, Казахстана, Пакистана, Татарстана Российской Федерации, Узбекистана и многих других стран.

Основная цель фестиваля, который продлится до 4 мая, — популяризация искусства азербайджанского ковроткачества в мировом масштабе, демонстрация его богатого наследия и перспектив развития, а также использование опыта и мастерства зарубежных ковроткачей. Именно поэтому программа фестиваля своей насыщенностью и разнообразием отвечает интересам гостей всех возрастных групп. В рамках фестиваля посетителей ждет феерическая развлекательная программа: серия красочных концертов, кинотеатр под открытым небом, а также различные ярмарки с участием местных брендов и ремесленников.

Фестиваль приурочен к 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и 15-летию включения традиционного искусства азербайджанского ковроткачества в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

28 ткачих из 14 цехов ОАО «Азерхалча», работающих в разных уголках страны, большая бригада переработчиков, демонстрирующая красоту процесса обработки и окрашивания пряжи, и члены творческой группы поделятся с гостями фестиваля секретами ковроткачества и пригласят на мастер-классы.