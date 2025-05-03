Зеленский призвал США отменить визы депутатам Рады

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что руководство Соединенных Штатов Америки должно отменить визы депутатам Верховной рады, которые не проголосуют за ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых, сообщают украинские СМИ.

«Сегодня они голосуют не только ради будущего, но и ради того, чтобы сегодня сохранить то, что нам нужно. Есть люди [в Верховной раде], настроенные этого не делать. Так, например, я считаю, что США надо просто отменить им визы», - сказал он.

Зеленский также выразил неудовольствие тем, что некоторые депутаты, приезжая в США, жалуются на то, как плохо в Украине, и рассказывают, как быстро завершить военный конфликт. По его словам, эти же депутаты выставляют себя друзьями США, а потом выступают против того, что важно Вашингтону. «Результат будет на табло: кто проголосовал, а кто нет. Нельзя играть в двойную игру»- добавил он.

Ранее в Раду был внесен законопроект о ратификации соглашения с США о полезных ископаемых.

Также парламенту предоставлен и текст самого соглашения. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что голосование по ратификации планируется провести уже 8 мая.