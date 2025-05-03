В Баку частично восстановлена подача электроэнергии в Хатаинском районе - ОБНОВЛЕНО

В Хатаинском районе Баку постепенно восстанавливается подача электроэнергии после перебоев.

Об этом сообщает со ссылкой на АО «Azərişıq».

Согласно информации, повреждение произошло на подземных кабельных линиях в районе, известном как «Радиозавод», что привело к перебоям в электроснабжении на нескольких улицах. Проблема решается поэтапно.

В ведомстве также отметили, что на данный момент перебои сохраняются в 6–7 жилых домах, но в течение ближайших 30 минут подача электроэнергии будет полностью восстановлена.

15:45

В Хатаинском районе Баку повреждены подземные кабельные линии, из-за чего на нескольких улицах возникли перебои в подаче электроэнергии.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно данным, проблема решается поэтапно.