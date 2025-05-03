Лейла Алиева и Арзу Алиева совершили поездку в Нахчыван - ФОТО

2 мая вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева вместе с членами своих семей посетили Нахчыванскую Автономную Республику.

В ходе поездки они ознакомились с богатым историко-культурным наследием Нахчывана, уникальными архитектурными памятниками, социальными и лечебно-реабилитационными учреждениями, красотой этого древнего края.

Поездка началась с возложения цветов к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в городе Нахчыван. Затем они посетили Музей Гейдара Алиева и ознакомились с экспонатами богатого музейного фонда, отражающими жизненный путь, политическое наследие и государственную деятельность великой личности.

Затем были посещены архитектурные жемчужины Нахчывана – гробница Момине Хатун и дворец нахчыванских ханов, осмотрены экспонаты музея под открытым небом, расположенного в парке «Аджеми», уникальные образцы материально-культурного наследия периода ханства.

В рамках программы Лейла Алиева, Арзу Алиева и члены семьи посетили Нахчыванский детский реабилитационный центр, который функционирует для детей с ограниченными возможностями в городе Нахчыван. Здесь они ознакомились с различными отделениями центра, поинтересовались медицинской реабилитацией и услугами, предоставляемыми детям.

Лейла Алиева передала в дар Детскому реабилитационному центру различное оборудование для реабилитации суставов, в том числе реабилитационные перчатки Robotic, а также аппараты для миостимуляции и инфракрасной терапии.

В завершение дня Министерство культуры Нахчыванской Автономной Республики организовало во Дворце Гейдара Алиева в городе Нахчыван презентацию художественного фильма «Тагиев: Нефть».

Отметим, что фильм «Тагиев: Нефть», снятый Баку Медиа Центром, является первой частью фильма «Тагиев» о жизни великого мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Источник: АЗЕРТАДЖ