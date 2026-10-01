Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 1 Октября – Дня образования Китайской Народной Республики.

Текст послания опубликован на официальном сайте президента АР.

«Мы придаем особое значение развитию отношений с Китаем - дружественной страной и нашим надежным стратегическим партнером. Сформировавшийся между нами высокий уровень политического диалога, взаимное доверие и взаимопонимание, неизменная поддержка, оказываемая нашими странами суверенитету и территориальной целостности друг друга, являются характерными чертами азербайджано-китайских отношений. Вывод наших межгосударственных связей на совершенно новый исторический этап – уровень всестороннего стратегического партнерства – является ярким практическим выражением нашей твердой политической воли и совместных последовательных усилий», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Он отметил, что в последнее время летопись двусторонних связей была насыщена важными событиями:

«Наше плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах динамично развивалось, обретая новое содержание. Действующий уже на протяжении года между нашими странами безвизовый режим, в свою очередь, придал импульс развитию контактов между людьми и туризма. В то же время инициированный Вами и постоянно поддерживаемый Азербайджаном проект «Один пояс, один путь», в том числе Средний коридор и другие проекты взаимосвязанности, реализуемые совместно со странами Центральной Азии, выступают важными факторами глобального сотрудничества».

Президент Азербайджана отметил, что сотрудничество в сфере энергетики между двумя странами развилось и в настоящее время перешло в новую плоскость. Эффективная деятельность ведущей китайской компании Universal Energy в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане, по его словам, заслуживает высокой оценки, и недавнее открытие построенной этой компанией солнечной электростанции «Гобустан» - очередной пример диверсификации азербайджано-китайских экономических связей.

«Уверен, что имеющие древнюю историю и добрые традиции азербайджано-китайские дружественные отношения и всестороннее стратегическое партнерство в соответствии с волей наших народов и нашими совместными усилиями и впредь будут развиваться по восходящей линии и продолжат укрепляться», - подытожил Ильхам Алиев.