 Ильхам Алиев: Медиа - важный инструмент общественной дипломатии, взаимопонимания и регионального сотрудничества | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев: Медиа - важный инструмент общественной дипломатии, взаимопонимания и регионального сотрудничества

Редакция 1news10:39 - Сегодня
Ильхам Алиев: Медиа - важный инструмент общественной дипломатии, взаимопонимания и регионального сотрудничества

Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам Медиафорума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит 1 октября в Баку.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники Форума!

Сердечно приветствую вас и поздравляю с началом работы Медиафорума СВМДА в городе Баку. Добро пожаловать в Азербайджан!

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, объединяющее 28 государств и охватывающее 90 процентов территории азиатского континента, является важной и уникальной диалоговой площадкой, способствующей обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, а также укреплению взаимного доверия и сотрудничества между государствами-членами в целях содействия устойчивому развитию. Азербайджан, председательствующий в этой организации на протяжении последних двух лет, демонстрируя решимость и последовательность в обеспечении мер построения взаимного доверия, прилагал все усилия для укрепления институциональных возможностей СВМДА, расширения практической совместной деятельности и дальнейшего повышения роли организации в системе международных отношений.

Встречи высокого уровня по различным направлениям, проведенные в Баку в период нашего председательства в СВМДА, а также мероприятия с участием аналитических центров, экспертов, представителей деловых кругов и молодежи способствовали интенсификации взаимодействия в рамках организации, послужили дальнейшему укреплению позиции Азербайджана как пространства диалога и многостороннего сотрудничества.

Проведение в Баку в преддверии саммита СВМДА первого Медиафорума СВМДА, инициированного Азербайджаном, имеет особое значение с точки зрения привлечения внимания к важной роли организации на международной арене, а также к деятельности, осуществляемой нами совместно с государствами-членами в рамках нашего председательства.

Сегодняшний форум, посвященный теме «Построение доверия посредством медиа в поляризованном мире», является благоприятной возможностью продемонстрировать, что сфера информации и коммуникаций является важной составляющей процесса укрепления доверия. Медиа рассматриваются уже не только как средство обмена информацией, но и как важный инструмент общественной дипломатии, взаимопонимания и регионального сотрудничества.

Азербайджан уделяет особое внимание развитию сферы медиа и коммуникаций в рамках СВМДА, расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами-членами в области СМИ и совершенствованию механизмов обмена информацией. Партнерские связи, сформировавшиеся за последние годы между различными медиаструктурами, а также участие представителей СМИ из государств-членов СВМДА в международных мероприятиях в сфере медиа, проводимых в Азербайджане, создали условия для практического сотрудничества в этом направлении.

Сегодня мир переживает сложный период, характеризующийся стремительно меняющимися геополитическими реалиями, растущими вызовами безопасности, коренными трансформациями в сфере медиа. В цифровой век, когда сталкиваются различные интересы и взгляды, любая распространяемая информация обладает потенциалом влиять на отношения между обществами и государствами.

Медиа, которые освещают происходящие процессы и доводят их до общества, являются силой, способной влиять на формирование общественного мнения, взаимное доверие и понимание, диалог и возможности сотрудничества. Широкое распространение дезинформации, создание ложной информации и материалов с использованием технологий искусственного интеллекта напрямую влияют на уровень общественного доверия. В условиях стремительного роста роли социальных сетей и цифровых платформ в информационном пространстве возрастают и подотчетность СМИ и возложенная на них ответственность. Все это еще больше повышает требования к профессионализму и объективности медиаинститутов, делая необходимым формирование общей информационной ответственности.

Достоверность информации должна стать показателем качества не только профессиональной журналистики, но и информационной среды в целом. В этой связи важное значение имеет укрепление сотрудничества между государственными структурами, медиасубъектами, цифровыми платформами, журналистами, исследователями и гражданским обществом. Повышение медиаграмотности и ответственное применение новых технологий также являются важными условиями создания устойчивых основ доверия.

В этом контексте проведение Медиафорума СВМДА является знаменательным событием с точки зрения обогащения сотрудничества в медиасфере новым содержанием и новыми направлениями. Уверен, что нынешний форум с участием авторитетных представителей медиа дружественных стран будет способствовать развитию взаимодействия в медиасфере на пространстве СВМДА, реализации совместных проектов, обмену опытом по осуществлению честной, эффективной и оперативной коммуникации.

Желаю успехов в работе форума и плодотворных дискуссий».

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