МИД Турции: Утверждения о разрешении использовать наше воздушное пространство для самолета Нетаньяху являются ложными

Утверждения о разрешении Турцией пролета самолёта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не соответствуют действительности, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

Он добавил, что Анкара не получала такого запроса.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяхупосетит Азербайджан с 7 по 11 мая, сообщила ранее канцелярия главы израильского правительства. В ряде СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что Турцияразрешит использовать свое небо для пролета самолёта Нетаньяху в Баку.