Американские войска покидают нефтяные месторождения в Сирии

Соединённые Штаты Америки осуществили вывод своих войск с нефтяных месторождений Аль-Омар и Коноко, расположенных в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Об этом сообщило издание Al Arabiya.

При этом американская армия задействовала десятки грузовиков, прибывших из иракского Курдистана, для перемещения сил и ресурсов.

«Грузовики перевозили военную технику, оборудование, тяжелое вооружение и отправлялись в сопровождении Управления по гражданским вопросам Международной коалиции»,— говорится в отчете.

На сегодняшний день на базе Аль-Омар остаётся всего 50 военнослужащих из США.

Ранее сообщалось о планах Пентагона уменьшить число американских военнослужащих в Сирии до менее 1 тысячи человек в течение ближайших месяцев.

Источник: РИА Новости