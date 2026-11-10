По факту взрыва на заводе в Измире задержаны шесть человек
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В связи со взрывом на металлургическом заводе HABAŞ в районе Алиага провинции Измир на западе Турции задержаны шесть человек.
Об этом сообщает TRT Haber.
По факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого и были задержаны шестеро подозреваемых.
В настоящее время следствие по делу продолжается.
Отметим, что в результате взрыва погибли 17 человек, еще 13 получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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