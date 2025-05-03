МВД Азербайджана предупреждает: не делитесь данными банковских карт - участились кибермошенничества

Министерство внутренних дел Азербайджана призывает граждан быть бдительными: в стране участились случаи кибермошенничества.

Мошенники выманивают у граждан данные банковских карт (CVV-коды, OTP-коды, PIN-коды и пароли), после чего похищают средства. Только 2 мая у разных лиц было украдено более 13 тысяч манатов, говорится в сообщении ведомства .

МВД настоятельно рекомендует не сообщать конфиденциальную информацию неизвестным лицам по телефону или в интернете.